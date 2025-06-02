Российская Федерация получила от Украины еемверсию меморандума о мирном урегулировании. Об этом в интервью RT рассказал Владимир Мединский, который является помощником президента России и главой российской делегации на переговорах в Стамбуле.

Он отметил, что меморандум был предоставлен на украинском и английском языках, но не на русском. Однако российские участники переговоров успешно справились с задачей, подчеркнул Мединский.

«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки», — отметил Мединский.

Руководитель российской делегации сообщил, что ключевые положения документа, представленного Киевом, уже были обнародованы в зарубежных СМИ.

Ранее стало известно о телефонном разговоре между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио. В ходе беседы стороны обсудили ситуацию на Украине.

Марко Рубио выразил Сергею Лаврову соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавних подрывов железнодорожных путей.