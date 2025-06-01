Рубио выразил Лаврову соболезнования в связи с жертвами терактов в Брянской и Курской областях

В воскресенье, 1 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марком Рубио. В ходе беседы обсуждалась ситуация, сложившаяся в связи с кризисом на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Стало известно, что Рубио выразил Лаврову глубокое и искреннее сочувствие в связи с гибелью людей в результате взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.

В ходе встречи главы МИД России и США Сергей Лавров и Энтони Блинкен обсудили возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, которые должны состояться в Стамбуле 2 июня.

Напомним, 31 мая в субботу в 22:44 в районе населенного пункта Выгоничи произошло обрушение моста, предположительно, из-за подрыва опорной конструкции. В этот момент по мосту проезжал грузовой автомобиль «Мираторга», а под ним проходил пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Климов — Москва».

Состав столкнулся с рухнувшим мостом, в результате чего локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов. В результате происшествия погибли семь человек.