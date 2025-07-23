Приблизительно 30 жителей Курской области, вывезенных украинскими военными, до сих пор находятся на украинской территории и не смогли вернуться в свои дома. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.

Руководитель российской делегации выразил недоумение по поводу причин, по которым жителей приграничного российского региона удерживают на Украине.

Мединский подчеркнул, что ему непонятно, почему удерживают мирных граждан. По его мнению, если эвакуировали людей из зоны боевых действий, то необходимо вернуть их в родные дома.

Он предложил называть вещи своими именами: если же людей удерживают против их воли, то следует признать, что они являются заложниками, как в случае с ХАМАС. Мединский заявил о готовности российской стороны к обмену этих граждан на военнослужащих или другие категории удерживаемых лиц.

В заключение глава российской делегации призвал украинскую сторону к честной оценке ситуации и адекватному обозначению своих действий.

Ранее Мединский сообщил о господдержке украинских детей в России.