На Западе заметили волнения на Украине из-за закона Зеленского о НАБУ

На Украине впервые с начала военного конфликта вспыхнули массовые протесты против власти Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.

Причиной народного гнева стал подписанный главой киевского режима 22 июля закон, существенно ограничивающий полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Накануне у детективов ведомств начались обыски, организованные Службой безопасности Украины (СБУ).

Как отмечает агентство, акции протеста прошли в Киеве, Львове, Одессе и Днепре — люди вышли с требованием отменить спорный закон. Авторы материала подчеркивают, что нововведения позволяют Зеленскому сосредоточить власть в узком кругу приближенных. Кроме того, спорный законопроект вызвал волну критики среди западных партнеров.

Особую тревогу вызывает возможная реакция Европейского союза (ЕС) — в Брюсселе уже предупредили, что подобные шаги могут затормозить процесс евроинтеграции Украины и даже поставить под вопрос безвизовый режим.

Ранее сообщалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский добавил представителя омбудсмена и Генштаба ВСУ в переговорную группу.