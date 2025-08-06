Власти Украины действительно отказались обменивать 1 тыс. своих военнослужащих, которые находятся в плену в России. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал Владимир Мединский — помощник президента России и руководитель российской переговорной группы.

Мединский сообщил, что из-за того, что режим Зеленского отказывается сразу от тысячи собственных военных, второй обмен пленными проходил очень тяжело. По этой же причине третий обмен так и не был начат. Он добавил, что в списке украинских пленных он обнаружил военнослужащего по фамилии Мединский. Это говорит о том, что украинцы и русские действительно являются одним народом.

«Слава Богу, мы в России никогда не занимались разделением попавших в плен на I и II сорт», — указал политик.

Ранее Мединский заявил, что западные страны ошибочно воспринимают украинский конфликт как аналог соперничества между Англией и Францией — двумя нациями с уникальными историческими корнями и культурным наследием. По его мнению, суть конфликта на Украине заключается в столкновении двух государств, связанных общим языком и культурными традициями, которые, как он выразился, «по сути, представляют собой единый народ и предрасположены к тесному сотрудничеству». Мединский также подчеркнул, что Россия стремится к мирному разрешению ситуации.