В интервью изданию The Wall Street Journal помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с Киевом, заявил , что западные страны ошибочно воспринимают украинский конфликт как аналог соперничества между Англией и Францией — двумя нациями с уникальными историческими корнями и культурным наследием.

По его мнению, суть конфликта на Украине заключается в столкновении двух государств, связанных общим языком и культурными традициями, которые, как он выразился, «по сути, представляют собой единый народ и предрасположены к тесному сотрудничеству».

Мединский также подчеркнул, что Россия стремится к мирному разрешению ситуации, однако будет вынуждена принимать ответные меры, если Украина продолжит ставить во главу угла «национальные интересы других государств».

Ранее Мединский объяснил, чем заморозка конфликта на Украине опасна для мира.