Мединский предложил отправить Рютте учебник, чтобы выучить историю Украины

Помощник президента РФ и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский порекомендовал генеральному секретарю НАТО Марку Рютте изучить историю Украины, чтобы избежать ошибок в фактах, пишет ТАСС.

Инициативу отправить Рютте учебник по истории Украины Мединский сделал во время III Международного форума министров образования «Формируя будущее», который проходит в Казани.

Мединский прокомментировал призыв Рютте сменить состав переговорной группы российской делегации из-за «какого-то историка, читающего лекции об истории Украины XII века». Глава российской делегации отметил, что глава Североатлантического альянса, вероятно, недостаточно хорошо осведомлен об исторических событиях мира.

«Я знаю, что господин Рютте изучал историю в университете, но я бы обязательно ему послал предыдущий школьный учебник истории Средневековья, потому что из него он точно бы узнал, что в XII веке Украины не было», — сказал Мединский.

Помощник президента РФ подчеркнул, что история всех народов, особенно проживающих в странах СНГ, должна объединять, а не разобщать.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте пригласил Украину для участия в саммите альянса, который состоится в Гааге.