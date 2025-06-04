Украина примет участие в саммите НАТО в Гааге в конце июня

Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, заявил о приглашении Украины на саммит в Гааге, однако заседания Совета НАТО — Украина в рамках этого мероприятия не планируется.

Об этом он сообщил перед началом встречи министров обороны стран-членов блока в Брюсселе. Рютте воздержался от уточнения формата и деталей участия украинской стороны во встрече.

Саммит НАТО запланирован на 24–25 июня в Гааге.

В отношении Совета НАТО — Украина, генсек Альянса анонсировал проведение министерской встречи Совета в Брюсселе, намеченной на 5 июня, что косвенно указывает на отсутствие подобных планов на высшем уровне в Гааге.

Ранее сообщалось, что НАТО отказалось от совместного заявления о военной поддержке Украины.