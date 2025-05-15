Мединский возглавит российскую делегацию для переговоров с Украиной
Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Делегацию для переговоров с Украиной возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.
«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович — помощник президента Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в сообщении.
Переговоры с Украиной состоялся 15 мая в Стамбуле. Украину будут представлять президент страны Владимир Зеленский, а также глава МО Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига, а также другие высокопоставленные чиновники.
Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил проведение переговоров в Турции без участия Путина.