Мединский возглавит российскую делегацию для переговоров с Украиной

Делегацию для переговоров с Украиной возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной: Мединский Владимир Ростиславович — помощник президента Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в сообщении.

Переговоры с Украиной состоялся 15 мая в Стамбуле. Украину будут представлять президент страны Владимир Зеленский, а также глава МО Рустем Умеров, глава офиса президента Андрей Ермак и глава МИД Андрей Сибига, а также другие высокопоставленные чиновники.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский допустил проведение переговоров в Турции без участия Путина.