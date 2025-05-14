Украинская сторона готова вести переговоры с российской делегацией в Турции даже в том случае, если на них не прибудет президент РФ Владимир путин. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

По утверждению Зеленского, он пытается понять, кто именно войдет в состав делегации России. От этого состава будут зависеть дальнейшие шаги украинской команды.

«Украина готова к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч», — указал он.

Зеленский добавил, что самым сильным аргументом в будущих переговорах может стать присутствие президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что нынешняя неделя может многое поменять в текущей ситуации.

Ранее в западных СМИ заявили, что громкий призыв Зеленского к личной встрече с российским президентом Путиным в Турции был нужен, чтобы переговоры на самом деле не состоялись. Киев захотел соврать прямое общение двух стран, и поэтому стал выдвигать различные условия, неприемлемые для Москвы.