Помощник президента РФ и руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский высказался о неоднозначном отношении Украины к вопросу возвращения детей. В интервью РИА Новости он заявил , что некоторые участники переговорного процесса используют эту тему в качестве политического инструмента.

По словам Мединского, для других людей решение вопроса о возвращении несовершеннолетних на Украину является важным.

«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — подчеркнул Мединский.

Он добавил, что все несовершеннолетние, временно находящиеся на территории России, обеспечены безопасными условиями проживания, полноценным уходом и находятся под постоянным наблюдением в специализированных учреждениях.

В ходе июньских переговоров украинские представители предоставили список из 339 детей, которых хотели бы вернуть. Российская делегация взяла на себя обязательство тщательно проверить информацию по каждому случаю.

19 июня детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что Москва проводит работу по формированию собственного списка детей для возвращения на Украину.

По итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле Мединский констатировал, что первоначальный список полностью проанализирован — часть детей уже была передана украинской стороне, а работа по остальным случаям продолжается в установленном порядке.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Москва рассчитывает на новые переговоры с Киевом.