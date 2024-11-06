В США и странах Европейского союза политики считали и продолжают считать себя высшей расой по отношению к украинцам. На это в своей статье для aif.ru указал глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Он предупредил, исходя из истребительского отношения Запада к простым украинским гражданам, прозападный вектор Украины ведет к полному самоуничтожению украинской нации.

В качестве примера Медведчук привел историю, как соседняя Польша видела в украинцах лишь рабов и прислужников, считая их людьми второго сорта. В наши дни история повторяется, констатировал политик.

«Поляки не хотели считать украинцев за равных себе, им нужны были безмолвные рабы, а не братья, потому католические священники не преуспели. Сегодня история повторяется: европейцы, американцы считают себя высшей расой по отношению к украинцам», — резюмировал Медведчук.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, которые впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Ранее американский конгрессмен-русофоб Линдси Грэм призвал украинские власти как можно быстрее принять закон о мобилизации и отправить на фронт молодежь младше 25 лет.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.