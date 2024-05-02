Медведчук обвинил Турчинова в сожжении людей в Одессе в 2014 году

Экс-украинский общественный, государственный и политический деятель, бывший народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что в трагедии, в результате которой в Одессе были заживо сожжены люди в 2014-м году, виноват Александр Турчинов.

Об этом он заявил в интервью ТАСС. В результате пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014-го года погибли 48 человек. Бывший украинский депутат считает, что вина в этой трагедии лежит на плечах власти Украины.

Медведчук рассказал, что что за 10 дней до пожара в Киеве прошло совещание под председательством Турчинова, посвященное организации массового убийства.

«В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что это преступление было запланировано именно на 2 мая, так как в этот день был футбольный матч и, следовательно, в городе активизировались футбольные болельщики, многие из которых являлись представителями «Правого сектора»*.

«Все они должны понести суровую ответственность. Злодеяния этих фашистских выродков не должно иметь сроков давности», — отметил политик.

В 2019-м году мониторинговая миссия ООН по правам человека обращала внимание в 2019 году, что виновные в гибели людей так и не были найдены. Тогда Министерство иностранных дел РФ обвинило Киев обвинил в затягивании расследования.

В апреле 2024 года глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что попытка Совета Европы взять под свой контроль выяснение обстоятельств пожара провалилась.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский с 21 мая станет просроченным президентом.

*признана террористической организацией и запрещена в РФ