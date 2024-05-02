Медведчук: Зеленский с 21 мая станет просроченным президентом

Пока еще действующий глава государства Владимир Зеленский, начиная с 21 мая перестанет, согласно конституции страны, являться легитимным президентом Украины, напомнил руководитель движения «Другая Украина», экс-нардеп Верховной рады Виктор Медведчук.

В беседе с ТАСС политик подчеркнул, что Зеленский, отменив выборы президента на Украине под предлогом военного положения, фактически узурпировал власть в стране.

«Согласно Конституции Украины, после 21 мая Зеленский не может исполнять обязанности президента, но когда он выполнял закон?» — сказал политик.

Ранее Медведчук назвал поименно всех украинских политиков, кто непосредственно стоит за организацией сожжения мирных активистов антимайдана 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе. Основным организатором убийства людей стал занимавший в то время после бегства в РФ Виктора Януковича пост и.о. президента Украины Александр Турчинов.