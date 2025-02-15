Преемник Владимира Зеленского на посту президента Украины будет вынужден отправить под суд своего предшественника. Такой прогноз сделал Виктор Медведчук, руководитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Его мнение привел ТАСС.

С точки зрения Медведчука, на Украине остались только прозападные политики. Но даже такие люди в случае прихода к власти будут вынуждены отправить Зеленского под суд.

«Даже самый прозападный преемник, будет обязан усадить его на скамью подсудимых, поэтому на Украине продолжается активная зачистка политического поля», — указал глава запрещенной на Украине партии.

Медведчук добавил, что политика Зеленского ведет не только к вычищению неугодных, но и к уничтожению целых ветвей власти. В итоге получится, что со временем исчезнет как сама власть, так и страна как централизованная структура. В результате управлять будет некому и нечем.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский при подготовке Мюнхенской конференции устроил специальную ловушку для Трампа. Удар по саркофагу Чернобыльской АЭС стал провокацией украинского президента. Президент США будет вынужден хоть как-то реагировать на инцидент.