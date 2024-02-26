Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук заявил, что государственный переворот на Украине в 2014-м году дал миру несколько уроков. Таким мнением он поделился в авторской колонке на портале «Другая Украина» .

По словам Медведчука, нельзя было верить западным странам, так как они не соблюдают договоренностей.

«Политическими протестами могут воспользоваться внешние силы в своих целях... Народный протест был приватизирован западными кураторами с помощью радикалов с нацистcкой идеологией, которые потом стали реальными хозяевами страны», — написал Медведчук.

По его мнению, именно эти нацисты были посажены Западом на шею украинскому народу. Он отметил, что именно Запад сделал их героями и сделал выше всех законов.

Медведчук отметил, что большинство вышедших на майдан в 2014-м году граждан выступали не за западный вектор Украины. По мнению политика, многие граждане выражали недовольство ситуацией в стране в целом.

Медведчук подчеркнул, что сменившаяся власть не собиралась улучшать положение народа на Украине. Политик отметил, что за 10 лет люди стали жить только хуже.

Евромайдан начался на Украине 21 ноября 2014 года. Он представлял собой массовую многомесячную акция протеста в центре Киева. Протестующие выступали против приостановки украинским правительством подготовки к подписанию соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом (ЕС).

В 2014-м году Украина фактически лишилась территорий Донбасса, жители которого были не согласны с новыми властями страны и выбрали вектор сотрудничества с Россией. Также весной того года крымчане и севастопольцев проголосовали на референдуме за вхождение Крыма в состав РФ.

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