Каждый украинский национальный лидер обещал своим избирателям дружбу с РФ, но делал прямо противоположное. В итоге страна непрерывно разрушалась и дошла до точки невозврата. В этом уверен Виктор Медведчук, бывший глава партии «Оппозиционная платформа - За жизнь». Он изложил свое мнение на страницах издания «Комсомольская правда».

Политик считает, что буквально каждый президент Украины принимал такие решения, которые постепенно разрушали страну.

«После шестого такого фокусника страна разрушена до основания, а седьмого не выдержит», - заявил он.

Медведчук добавил, что вся украинская история стала образцом деградации элиты и утери страной политического значения. Он назвал Украину лотом, который давно уже продан. После того, как ее используют окончательно, страну выбросят на свалку. Это говорит об ущербности элиты, которая привела к власти такого человека, как Зеленский. Он не занимается экономикой, социалкой и соблюдением законности, а только принимает красивые позы и артистично читает речи, не всегда понимая их значение.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина в 2014 году дала всему миру несколько незабываемых уроков. Один из них состоит в том, что обещаниям Запада не стоит верить. Он не соблюдает заключенные договоренности.