Медведчук: Запад разделит Украину и начнет торги за каждую ее часть

Глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что западные союзники киевского режима намерены разделить Украину на части, после чего начнут торги за каждую из них. Это он изложил в статье, размещенной на сайте движения.

«Страну разрежут как тушку, и за каждый ее кусок начнутся торги», — написал политик.

По его словам, Запад будет «разграбливать и наказывать Украину», потому что не смог этого сделать с Россией. Политик предполагает, что южные регионы Украины могут отойти Румынии, а некоторые территории могут достаться Польше.

На его взгляд, украинцы сражаются за европейскую мечту, и поэтому «цивилизованные» европейцы придут на Украину с оружием и поставят их перед фактом.

Ранее Медведчук заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский превратился в «политического банкрота».