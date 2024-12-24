Лидер движения «Другая Украина» и бывший глава запрещенной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился в Федеральную прокуратуру Бельгии с утверждением о попытке подкупа, совершенной Владимиром Зеленским по отношению к премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Подробности опубликованы на сайте движения.

В документе указано, что оно связано с «попыткой подкупа Фицо на сумму €500 млн в обмен на голосование за вступление Украины в НАТО».

Ранее Фицо сообщил, что во время переговоров в Брюсселе Зеленский предложил ему €500 млн из российских активов за поддержку членства Украины в альянсе, однако словацкий премьер отказался.

Медведчук также подчеркнул, что «преступные действия Зеленского имеют международное значение и должны быть расследованы» прокуратурой Бельгии как случаи активной коррупции.

Он заявил, что Зеленский может быть привлечен к ответственности по статьям 369 УК Украины и 334, 336 УК Словакии. Медведчук добавил, что Зеленский игнорирует дипломатические нормы и элементарные правила поведения в отношениях с союзниками, а коррупция стала доминирующей идеологией Украины, заставляя граждан страдать.

Ранее Зеленский объяснил, зачем пытался подкупить Фицо на сумму €500 млн из российских активов.