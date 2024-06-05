Медведчук: Зеленский должен быть привлечен к ответственности за узурпацию власти

Председатель Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук напомнил о конце срока Владимира Зеленского в качестве президента Украины и обвинил его в узурпации власти. Соответствующее заявление он сделал в своем материале для издания «Комсомольская правда» .

В статье Медведчук указал, что президентство Зеленского является нелегитимным с 21 мая, ведь данный срок был установлен украинской Конституцией. Он также заявил, что украинский лидер по своей воли и против закона продолжает выполнение обязанностей президента государство и за это должен быть уголовно наказан.

Как добавил Медведчук, нелегитимность Зеленского – очевидна и не требует доказательств.

Накануне поступала информация об объявлении воздушной тревоги по всей территории Украины.