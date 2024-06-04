На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Согласно данным украинского минцифры, на территории страны во вторник, 4 июня, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости .

Известно, что сначала сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области около 21 часа. Спустя 45 минут сирены завыли сразу в Киевской. Денпропетровской, Закарпатской и других областях, а потом уже сигнал распространился по всей стране.

На данный момент никакой информации о том, есть ли пострадавшие или какие-либо разрушения, нет. Напомним, что удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года.

Напомним, ранее украинцы атаковали Белгородскую область. Подробности в материале.