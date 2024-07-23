В разговоре с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что выступает за скорейшее завершение конфликта с Россией, сообщает РБК .

Зеленский подчеркнул, что визит Паролина является «сильным сигналом» со стороны Ватикана, а также акцентировал внимание на том, что конфликт с Россией необходимо заканчивать, чтобы не умножать количество смертей.

В свою очередь, госсектретарь Ватикана напомнил о неоднократных встречах с представителями Украины и заявил, что нынешний визит говорит о близости Святого Престола и украинского государства. Он добавил, что папа Римский Франциск также разделяет позицию скорейшего прекращения войны.

Ранее сообщалось, что Киев осознает свое фактическое поражение в конфликте с Россией. Такое мнение выразил французский историк Тодд, предсказавший распад СССР.