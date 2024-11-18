Медведчук: Зеленский валяет дурака, рассчитывая на то, что этого не видит Трамп

Владимир Зеленский продолжает валять дурака даже после победы Трампа на выборах. Об этом заявил Виктор Медведчук, глава совета движения «Другая Украина». Его слова привело РИА Новости.

По мнению политика, украинский президент продолжает заниматься тем же, что делал до этого. Он валяет дурака не обращая внимания на то, что в Соединенных Штатах избран новый президент.

«Любимое занятие нелегитимного украинского президента — пообещать и не выполнить. И расчет на то, что Трамп там, за океаном, не заметит», — указал он.

Медведчук выразил мнение, что Зеленский стремится поставить Запад в крайне неудобное положение, и вдобавок диктовать ему условия. Офис украинского президента уже начал указывать Трампу, что тому стоит делать после появления в Белом доме. Все это говорит о том, что нового президента США не считают себе ровней власти Украины. Со временем инфантилизм и безответственность Зеленского обязательно вылезут наружу, это произойдет при начале многосторонних переговоров, так считает Медведчук.

Ранее Медведчук сообщил, что Вашингтон так и не предложил никакого реалистичного плана решения украинского конфликта. Это говорит о том, что американское правительство утратило дипломатические навыки. Они даже не пытаются разобраться в ситуации и найти выход из нее, а просто определяют, кто в мире хороший, а кто плохой.