По словам украинского политика Виктора Медведчука, США, в отличие от прочих государств, так и не предложили никакого варианта мирного урегулирования украинского конфликта на Украине. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он добавил, что конфликт в Незалежной породил множество формул мира.

По мнению политика, кроме мирный предложений российского лидера Зеленский придумал «формулу мира», в которой отражаются только его политические хотелки, предложения также выдвигали Китай, Индия, Бразилия, Швейцария.

Он подчеркнул, что Вашингтон, так и не предложивший вариантов, утратил дипломатические навыки. Представители власти Штатов приезжают в другие страны не разбираться в ситуации и искать пути выхода из кризисов, а с деловым видом определять, кто хороший, а кто плохой.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Украина превратилась в «затухающую тему» для ООН.