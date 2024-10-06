Медведев: Белоруссия сможет применить ядерное оружие в случае нападения ВСУ

Депутат Верховной Рады Украины Олег Дунда призвал перенести войну на территорию Белоруссии. Он считает, что для капитуляции Минска достаточно небольших подразделений украинских военных.

Данное заявление в своем телеграм-канале прокомментировал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в случае нападения ВСУ Белоруссия имеет право обратиться к РФ для использования тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

И Лукашенко «будет трудно отказать в удовольствии посмотреть на огоньки в Киеве», написал глава Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что после окончания СВО Россия будет наращивать вооружение много лет.