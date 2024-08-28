Медведев: после окончания СВО Россия будет наращивать вооружение много лет

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что после окончания СВО России придется десятки лет наращивать арсенал вооружения, подобно тому, как это делал СССР после Великой Отечественной войны, сообщило ТАСС.

Медведев отметил, что собранные в послевоенные годы советские арсеналы вооружения и сегодня помогают добиваться целей спецоперации.

Зампред Совбеза подчеркнул, что после окончания СВО России еще много лет придется выпускать оружие в повышенных объемах, чтобы восстановить арсенал. Он добавил, что, пока Украине вооружения поставляет весь мир, РФ находится на самообеспечении, в том числе за счет советских запасов.

В ходе своего выступления Медведев также напомнил о трудностях при производстве оружия в начале СВО. Он заверил, что сейчас оно налажено и проблем с поставками больше нет.

Ранее сообщалось, что 28 августа состоится заседание совета НАТО-Украина.