Медведев: человечеству грозит тотальная война до полного истребления

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что человечеству грозит тотальная война до полного истребления. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он заявил, что стратегические задачи России не менялись на протяжении 160 лет. Медведев акцентировал внимание на стремлении РФ к «максимальному ослаблению и унижению Запада», включая европейские страны.

«В этом нам помогают и сами США. Ведь их цель — господство над Старым Светом (впрочем, как и над всем остальным миром)», — отметил зампред Совбеза РФ.

Медведев отметил, что современная политическая обстановка обострилась. Он вспомнил слова известного русского поэта Федора Тютчева о невозможности союза с Западом из-за их, по его мнению, агрессивного настроя против России.

Кроме того, экс-президент России указал на то, что США, стремясь к доминированию в мире, фактически способствуют реализации российских задач.

«А дальше цель может быть только одна — распад самих США. Либо — как минимум — создание полноценного противовеса Америке, как это было в период существования Союза ССР и Варшавского договора», — подчеркнул Медведев.

Он отметил значение таких многосторонних организаций, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС, а также заявил о необходимости развития отношений с государствами глобального Юга.

Ранее сообщалось, что российский МИД предостерег друзей и партнеров от поддержки «формулы мира» Украины.