Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило озабоченность по поводу попыток принуждения дружественных стран к поддержке украинской «формулы мира». Об этом РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ дипломатического ведомства Алексей Полищук.

Он отметил, что в данной инициативе не содержится ни реального мира, ни эффективной формулы. В документе, по словам Полищука, отмечены лишь ультимативные требования, способствующие дальнейшей эскалации конфликта.

«Мы предостерегаем наших друзей и партнеров от поддержки этих ультимативных инициатив и форматов, в которые их пытаются затянуть методами обмана и давления», — сказал дипломат.

«Формула мира», озвученная украинским лидером, включает десять пунктов, среди которых — вывод российских войск на границы 1991 года, обеспечение радиационной и ядерной безопасности, прекращение боевых действий и фиксация завершения конфликта.

Эти положения, по мнению российского МИД, не могут служить основой для построения стабильного мира на Украине.

В июне 2024 года в Швейцарии прошел «саммит мира», на котором украинская сторона представила ряд наименее спорных пунктов своей мирной инициативы. Участники глобального форума обсудили актуальные вопросы безопасности и стабильности в регионе, а также пути к восстановлению мира.

Второй «саммит мира», который хотел организовать Зеленский в ноябре до выборов президента США, был отменен.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал наличие у Украины ядерного оружия альтернативой НАТО.