Telegraph предложила Трампу присоединить Британию в состав США

Избранному главе Белого дома Дональду Трампу следует предложить властям Великобритании сделку о вхождении в состав США. Такую идею в своем материале выдвинула британская The Telegraph.

Это произошло на фоне неоднозначных предложений республиканца, направленных на укрупнения США. Ранее Трамп выступал с предложением, что Соединенным Штатам необходимо владеть Гренландией. Он считает, что необходимо либо купить данный остров, либо обменять его на Пуэрто-Рико у Дании, куда Гренландия входит на правах автономии. Гренландский премьер Эгеде сообщил, что территория острова принадлежит его жителям и не продается.

До этого Трамп выступал с заявлениями о возможном вхождении в состав США Канады, а Панаме пригрозил возвращением Панамского канала под американскую юрисдикцию.

Журналисты издания уверены, что британским жителям очень «повезло» бы, если бы Лондон получил от Вашингтона соответствующее предложение.

«Если какая-то англосаксонская страна и должна объединиться с США, то это, безусловно, Британия», — считают авторы материала.

Ранее сообщалось, что Трамп выступил с инициативой снова переименовать самую высокую гору Америки. Ранее она называлась в честь 25-го президента страны Уильяма Мак-Кинли. При Обаме ей дали название Денали. Новый президент США захотел вернуть ей прежнее наименование.