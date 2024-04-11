Медведев назвал призыв Байдена выделить деньги Киеву злым желанием добиться «как можно больше смертей»

Дмитрий Медведев отметил, что причин, побуждающих подобные призывы, много. Это и проблемы, связанные со здоровьем и возрастом президента США Джо Байдена. И постоянная политическая борьба за власть между демократами и консерваторами. И нескончаемая конкуренция между американскими штатами. Безусловно, США преследуют и экономические цели, учитывая состояние их ВВП и желание доминировать во всем мире. Напомнил Дмитрий Медведев и о коррупционных схемах, в которых участвует сын Байдена.

Причин много, но цель финансирования Киева единственная — обретать людей на гибель.

«Заявление Байдена – абсолютное зло. Ибо он сказал: «Убивайте друг друга дальше. Чем больше погибнет людей, тем лучше. Хочу как можно больше смертей…», — считает Дмитрий Медведев.

Спикер считает, что в настоящее время от действий американского президента Байдена страдает весь мир. Медведев задается вопросом, что же должно произойти, чтобы эти страдания закончились.

«Вот уж воистину «и я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя "смерть"; и ад следовал за ним» (Откровение ап. Иоанна Богослова (Апокалипсис) 6:8). Поэтому чем скорее всадник на бледном коне заберет с собой Джо́зефа Робине́тта Ба́йдена, тем лучше будет для нашего страдающего мира…», — считает зампред Совбеза РФ.

Напомним, Джо Байден заявил, что конфликт на Украине моментально закончится после выделения Киеву денег.

Ранее мы сообщали, что американский суд отказался снять обвинения с сына президента Байдена в неуплате налогов на крупную сумму.