Встреча глав стран Европейского союза с украинским лидером Владимиром Зеленским, прошедшая в Лондоне, была охарактеризована Дмитрием Медведевым, заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, как «русофобский шабаш», направленный на дальнейшую конфронтацию с Россией.

Он сообщил, что все присутствующие на встрече политики стремятся к продолжению конфликта «до последнего гражданина Украины».

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве», — написал Медведев.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что «это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», имея в виду недавний конфуз Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Напомним, состоявшаяся в минувшую пятницу в Белом доме встреча выдалась для Зеленского крайне неблагоприятной. Трамп в свойственной ему манере пытался услышать от Зеленского позицию Киеву и заключить сделку, но нарвался от него на бурю негодования. В итоге встреча закончилась принудительным выдворением украинского гостя за пределы официальной резиденции президента.