Трамп настойчиво попросил Зеленского заключить сделку с США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским предъявил тому ультиматум, пригрозив, что в случае отрицательного ответа, США «умывают руки». Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Лидер Штатов настойчивого предложил Зеленскому заключить договор, либо дальнейшие события пойдут по неприятному для украинской стороны сценарию.

«Либо вы заключите сделку, либо мы умываем руки. А если мы выбываем, вы будете доводить борьбу до конца. Я не думаю, что это будет красиво, но вы будете бороться до конца, но у вас нет карт», — сказал Трамп Зеленского во время диалога на встрече, передают журналисты пресс-пула Белого дома.

Он также заявил об отсутствии у Украины козырей в переговорах с США, по причине чего у Киева прямо сейчас возникают проблемы. Кроме того, лидер Штатов напомнил о заканчивающихся украинских солдатах и в этой связи выразил непонимание с позицией Украины о нежелании прекращать идущее противостояние.

Также Трамп высказал недовольство из-за убеждений Киева и подчеркнул, что Зеленский почему-то не хочет демонстрировать признательность США за оказываемую поддержку.

«Вы вовсе не проявляете благодарности. Это не очень хорошо. По правде говоря, это не очень хорошо», – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он указал главе киевского режима, что тому следует поблагодарить Штаты и их президента, который «пытается спасти вашу страну». Глава США также заявил, что Украина сама загнала себя в нынешнее «не очень хорошее положение», но в случае подписания соглашения по минералам окажется в гораздо более хорошей ситуации.

Ранее стало известно, что перед началом встречи Трамп жестко пошутил по поводу внешнего вида Зеленского.