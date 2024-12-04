Глава Южной Кореи Юн Сок Ель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Грузии Саломе Зурабишвили и «нелегитимный президент прежней Украины» Владимир Зеленский должны покинуть свои должности. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В своей записи Медведев назвал ее «Прозаседавшиеся» и обозначил как «прозу на злободневную тему». Политик утверждал, что Юн Сок Ель ввел в Южной Корее режим военного положения, Макрон не смог справиться с кризисом в правительстве, грузинский президент Зурабишвили не намерен уходить с поста после окончания своих полномочий, а Владимир Зеленский — «преступник, наркоман и подлец».

Макрону Медведев дал характеристику слабовольного человека, южнокорейского лидера назвал предателем, а Зурабишвили — глупцом. Зеленскому, по мнению заместителя председателя Совбеза, угрожает «позорная политическая эмиграция» или же публичная казнь.

Ранее Медведев заявлял, что проведенные опросы изданием The Times на Украине демонстрируют непопулярность украинского лидера в Незалежной.