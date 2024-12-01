По словам заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, проведенные опросы изданием The Times на Украине демонстрируют непопулярность украинского лидера в Незалежной. Об этом он написал в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о продолжении курса украинского правительства на войну до последнего жителя республики.

По мнению Медведева, у Зеленского достаточно низкий рейтинг, почти две трети граждан страны не желают его выдвижения на второй срок.

Он отметил, что в итоге власти Незалежной продолжат по максимуму тянуть с выборами, поскольку это единственный метод сохранить власть нелегитимного наркомана. Кроме того, также и администрации вновь избранного американского лидера Дональда Трампа будет нелегко вести переговоры с украинским лидером, так как прекращение военных действий для него невыгодно.

Ранее он прокомментировал визит главных лиц ЕС в Киев.