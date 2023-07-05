Медведев: кокаин в Белом доме предназначался «киевскому малышу» вместо F-16

Медведев осторожно предположил, что наркотики были адресованы ни кому иному, как президенту Украины Владимиру Зеленскому. В сети не раз появлялась информация, что, предположительно, он якобы употребляет наркотические вещества. По словам зампреда Совбеза РФ, «киевскому малышу приготовили успокоительное» вместо обещанных Украине истребителей F-16.

«В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное», — написал Медведев в Twitter.

Накануне в Белом доме посреди бела дня обнаружили мешок с кокаином. Наркотическое вещество было найдено в западном крыле здания, где каждый день много персонала, журналистов и посетителей. Представитель Белого дома пояснила, что Байден в минувший уик-энд в Белом доме отсутствовал. Он, как и члены его семьи, отъезжали на воды, вернувшись обратно только во вторник. Кокаин же был найден на выходных.