Медведев: «мразь, типа Зеленского, мечтает, чтобы ВС РФ превратили Киев в сектор Газа»

Зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу сегодняшнего террористического обстрела украинскими боевиками Белгорода, из-за которого погибли и пострадали мирные российские граждане.

По его словам, все произошедшее – кровавое преступление «бандеровских ублюдков» от их абсолютного бессилия что-либо изменить на передовой в честном бою.

«Какая-нибудь мразь, типа Зеленского, спит и видит, чтобы РФ превратила центр Киева в подобие сектора Газа, проще будет клянчить оружие у хозяев, но мы - не они», - написал Медведев в соцсетях.

Замглавы Совбеза РФ пригрозил, что «у отдавших преступные приказы бомбить Белгород тварей очень скоро земля будет гореть под ногами».

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли девять человек, четверо детей, много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.

Полковник Алехин объяснил, почему российская ПВО не защитила Белгород от ударов. При ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики использовали множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра. На деле реальной целью являлись мирные жители, гуляющие в центре города.