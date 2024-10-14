Медведев назвал хамством высказывания Байдена о переговорах по ядерному арсеналу

В своем телеграм-канале зампредседателя Совета безопасности России отметил , что обсуждение Договора о сокращении стратегических ядерных сил (СНВ) с США не имеет смысла и сопоставимо с мирными переговорами с Адольфом Гитлером в 1945 году.

Таким образом политик отреагировал на заявления президента США Джо Байдена о готовности вести обсуждения с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерного потенциала без предварительных условий.

Байден подчеркнул, что увеличение ядерных арсеналов оказывается невыгодным ни для Вашингтона, ни для Москвы, ни для всего мира.

Медведев добавил, что подобные высказывания Байдена представляют собой нечто пренебрежительное, а цель обращения президента США заключается в поддержке Камалы Харрис.

«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — написал зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что встреча представителей пяти ядерных стран пройдет в Нью-Йорке.