Следующий вероятный канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступает как нацист, поскольку выдвигает нацистские же идеи. Это явно передалось политику по наследству от отца. Такую точку зрения в социальной сети Х высказал Дмитрий Медведев, заместитель главы Совбеза РФ.

Ранее Мерц заявил, что Украине стоит нанести удар по Крымскому мосту и разрушить его. По мнению Медведева, немецкого политика явно преследуют воспоминания об его отце, который воевал за Гитлера.

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Подумай дважды, нацист!» — указал он.

Ранее Медведев обратился к президенту США Трампу и предложил ему обратить внимание на размер той помощи, которую сейчас оказывает Америка Украине. Он отметил, что Соединенные Штаты значительно увеличили объем финансовой помощи Киеву, потратив на это сотни миллиардов долларов. Политик также посоветовал пристально приглядеться к офису украинского президента, поскольку именно там находятся организаторы покушения на главу Белого дома.