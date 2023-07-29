Медведев объяснил, почему МУС не сможет никогда арестовать Путина

Замглавы совбеза РФ Дмитрий Медведев в саркастической форме вновь высказался о выданном весной нынешнего года Международным уголовный судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Медведев назвал сам ордер неисполнимым и опасным для мира в целом. Международный уголовный суд же, по мнению политика, не более чем фиктивная западная субстанция, выполняющая забавы Запада от его бессилия перед Россией.

«Судьи убогого МУС продолжают оправдывать своё неисполнимое и поэтому опасное для мира на планете решение о выдаче ордера на арест президента России. В очередной раз враги нашей страны наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений. . Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации», - написал замглавы Совбеза РФ в соцсетях.

В заключении Медведев пожелал МУС скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия.

Ранее сообщалось, что судья Международного уголовного суда Росарио Сальваторе Айтала, который выдал ордер на арест главы России Владимира Путина, объявлен в розыск Следственным комитетом РФ.