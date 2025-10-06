Медведев назвал президента Франции «петушком Микроном»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

В своем канале в мессенджере MAX российский политик охарактеризовал французского лидера как «адвоката Киева» и «дружбана Германии», отметив, что у Франции отсутствует настоящий национальный лидер.

«Печальный рекорд: правительство Франции просуществовало 14 часов. А все потому, что у Франции нет президента», — подчеркнул Медведев.

Он также назвал французского лидера «петушком Микроном» и заявил, что даже лошади казаков в 1814 году справились бы с его обязанностями лучше.

По мнению зампреда Совбеза РФ, президент Франции проявляет себя как «болтливый арбитр-неоколониалист» в африканских странах, одновременно выступая в роли защитника интересов Украины и близкого союзника Великобритании и Германии.

Критика Медведева в адрес главы французского государства на фоне отставки премьер-министра Себастьена Лекорню, возглавлявшего правительство менее одного месяца.

Макрон в свою очередь заявил, что берет на себя полную ответственность в случае неудачи попытки Лекорню сформировать новую правительственную команду.

Ранее сообщалось, что новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр объявил о своей отставке.