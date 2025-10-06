Новый министр обороны Франции Брюно Ле Мэр объявил о своей отставке. Решение последовало за жесткой критикой его назначения со стороны политической оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Назначенный главой Минобороны Франции Брюно Ле Мэр отказался от должности, пробыв на посту менее суток. Свое решение он объяснил несоразмерной реакцией на его кандидатуру, подчеркнув, что изначально соглашался на пост из чувства долга перед страной.

Премьер-министр Себастьен Лекорню также подал в отставку, что спровоцировало правительственный кризис. Оппозиция резко осудила обновленный состав кабинета министров, где большинство портфелей осталось у прежних лиц. Особое негодование вызвало назначение Ле Мэра, которого многие считают виновником текущих экономических проблем Франции. После консультаций с президентом Эмманюэлем Макроном отставка Ле Мэра была немедленно принята.

Ранее сообщалось том, что премьер-министр Франции ушел в отставку через 27 дней.