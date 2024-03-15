Медведев назвал президента Латвии ничтожеством после призыва разрушить РФ

В своем посте зампредседателя заявил, что все желающие гибели для РФ, включая латвийского лидера, могут в результате разделить участь нацистов. По словам Медведева, это также касается «ублюдков, обстреливающих мирных жителей» в российских городах.

Зампреда также обвинил Ринкевичса в том, что он лишь изображает из себя президента несуществующего государства.

Накануне лидер Латвии призвал разрушить РФ, произнеся «Russia delenda est» по аналогии с латинским выражением Carthago delenda est, означавшее «Карфаген должен быть разрушен».

Ранее Ринкевичс также согласился с позицией французского коллеги Эммануэля Макрона и заявил, что Запад должен навязывать собственные красные линии для РФ.