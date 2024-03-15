Медведев назвал президента Латвии ничтожеством после призыва разрушить РФ
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Зампреда российского Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал недавний призыв латвийского президента Эдгарса Ринкевичса разрушить РФ. Свой ответ Медведев дал в официальных социальных сетях.
В своем посте зампредседателя заявил, что все желающие гибели для РФ, включая латвийского лидера, могут в результате разделить участь нацистов. По словам Медведева, это также касается «ублюдков, обстреливающих мирных жителей» в российских городах.
Зампреда также обвинил Ринкевичса в том, что он лишь изображает из себя президента несуществующего государства.
Накануне лидер Латвии призвал разрушить РФ, произнеся «Russia delenda est» по аналогии с латинским выражением Carthago delenda est, означавшее «Карфаген должен быть разрушен».
Ранее Ринкевичс также согласился с позицией французского коллеги Эммануэля Макрона и заявил, что Запад должен навязывать собственные красные линии для РФ.