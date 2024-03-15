Президент Латвии Ринкевичс собрался пересечь красные линии украинского конфликта вслед за Макроном

Латвийский лидер призвал всех не признавать никаких ограничений при оказании помощи Украине и направить на ее территорию войска НАТО. Его слова привел ТАСС .

Во время своего выступления Ринкевичс заявил, что полностью поддерживает Эммануэля Макрона в его решимости.

«Мы не должны проводить красные линии для самих себя, нам надо проводить красные линии для России», - указал он.

Президент Латвии добавил, что Западу не надо бояться самому навязывать РФ какие-либо красные линии, чтобы та боялась их пересекать.

Ранее премьер-министр Латвии Силиня пообещала поставить «железный занавес» между Прибалтикой с одной стороны и Россией и Белоруссией с другой. Она выступила за окончательный разрыв всех связей между государствами.