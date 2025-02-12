Медведев назвал ракетные удары ВС РФ по Киеву «миром через силу»
Зампред СБ Медведев: удары по Киеву — часть концепции мира через силу
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Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, заявил в своем телеграм-канале, что удары России по Киеву соответствуют принципу «мира через силу», который отражает действительное соотношение сил, а не вымышленное.
Кроме того, он раскритиковал заявления представителей украинской власти о возможном обмене территориями, назвав их «глупостью».
Медведев также добавил, что единственным способом для Киева «излечиться» является возвращение к русским корням, как рекомендовал лидер США Дональд Трамп.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией.