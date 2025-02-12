Медведев назвал ракетные удары ВС РФ по Киеву «миром через силу»

Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности России, заявил в своем телеграм-канале, что удары России по Киеву соответствуют принципу «мира через силу», который отражает действительное соотношение сил, а не вымышленное.

Кроме того, он раскритиковал заявления представителей украинской власти о возможном обмене территориями, назвав их «глупостью».

Медведев также добавил, что единственным способом для Киева «излечиться» является возвращение к русским корням, как рекомендовал лидер США Дональд Трамп.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бредом слова Зеленского об обмене территориями с Россией.