Слова Владимира Зеленского о возможном обмене территориями с Россией не могут восприниматься всерьез, это параноидальный бред, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радиостанции Sputnik.

Ранее Зеленский в беседе с изданием Guardian упомянул, что не исключает варианта обмена территориями с Россией, однако подробностей не предоставил. Захарова подчеркнула, что из-за отсутствия легитимности у Зеленского нельзя воспринимать его заявления об обмене территориями серьезно.

Она также отметила, что у Зеленского часто появляются интервью с впечатляющими, но не имеющими логики заявлениями. По ее мнению, такие высказывания необходимы для достижения тактических целей — продемонстрировать прогресс на курском направлении.

Кроме того, она добавила, что Зеленский устроил в Курске «кровавую баню», что уже стало известно украинским гражданам. По ее словам, лидер киевского режима стремится привлечь к этому безобразию молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Ранее Захарова заявляла, что Зеленский пытается скрыть масштабы потерь ВСУ в Курской области.