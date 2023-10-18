Медведев назвал США виновными в «преступном» ударе по больнице в Газе

Удар по больнице в секторе Газа является самым настоящим военным преступлением. И ответственность за произошедшее несут, прежде всего, США. Об этом в своем аккаунте в соцсетях написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик назвал произошедшее чудовищным преступлением, средства на которое, по сути, выделил Вашингтон, постоянно накачивая оружием страны Ближневосточного региона.

«Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Соединённые Штаты Америки», - написал Медведев.

Напомним, ракетный удар, предположительно израильских ВВС, по госпиталю в секторе Газа, произошедший во вторник, 17 октября, унес жизни не менее 500 местных жителей.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».