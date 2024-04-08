Медведев назвал Сунака, Байдена и Макрона соучастниками кровавого теракта в «Крокусе»

Лидеры некоторых стран западного мира - самые настоящие соучастники теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Халл», который унес десятки жизней мирных граждан, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В социальной сети X политик подчеркнул, что за произошедшим в подмосковном красногорске стоят британский премьер Риши Сунал, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Белого дома Джо Байден. Ведь именно с их руки получают средства на террористические акции бандеровские выкормыши, подчеркнул Медведев.

«Настоящие наниматели — бандеровские ублюдки, ваши выкормыши. А соучастники это убийства — все вы, [президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [премьер Британии Риши] Сунак, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и остальные», — заявил Медведев.

Напомним, 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные террористы. Они открыли огонь из автоматов, а затем подожгли здание. По предварительным данным, от огнестрельных ранений и угарного газа погибло более 140 человек, среди которых есть и дети, много пострадавших, за жизнь которых все еще борются медики.

По факту произошедшего в «Крокусе» следствием возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ — теракт. Президент Владимир Путин объявил 24 марта Днем общенационального траура в России.

Ранее мы писали, как глава Минобороны Франции Лекорню весь разговор убеждал Сергея Шойгу в непричастности Украины и Запада к теракту в «Крокусе».