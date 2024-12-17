«Бандеровский режим», который установлен на Украине, агонизирует. Так считает Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ. Его слова привел ТАСС.

Экс-президент России направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким погибшего генерал-лейтенанта Кириллова. Он назвал убитого блестящим профессионалом, а также порядочным человеком. Медведев высказал мнение, что киевский режим пытается продлить свое существование.

«Этот теракт — агония бандеровского режима. Из последних сил он пытается оправдать свое никчемное существование перед западными хозяевами», — указал политик.

Медведев также считает, что правительство Зеленского делает попытки продлить войну, сея повсеместно смерть. Оно также старается хоть как-то оправдать катастрофическое положение своих войск на фронте.

Ранее Медведев назвал гнидой украинского лидера и пожелал ему исчезнуть. Зеленский давно стал нелегитимным президентом, и он либо будет казнен либо отправится в политическое изгнание.