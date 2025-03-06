Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выражая свою позицию по поводу недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, которые можно расценить как провокационные, отметил, что сам Макрон уйдёт в небытие в мае 2027 года.

Ранее Макрон во время выступления, которое транслировалось по каналу BFMTV, заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. Макрон добавил, что Россия, по его мнению, представляет угрозу для Европы в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Он также выступил с утверждением, что Россия «продолжает перевооружаться».

Как подчеркнул Медведев, после уходя Макрона «его не спохватятся».

«Однако сам Микрон (Макрон — прим. ред.) не представляет большой угрозы. Он исчезнет навсегда не позднее 14 мая 2027 года. И его не спохватятся», — написал Медведев.

Весьма вероятно, говоря о 2027 годе, российский политик имел в виду то, что в мае 2027 года заканчивается второй и, соответственно, последний президентский срок Макрона.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал ошибкой отказ от размещения европейских войск на Украине.