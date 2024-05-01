Медведев поздравил сограждан с праздником труда плакатом с Зеленским

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем телеграм-канале копию старого плаката, где вместо Гитлера изображен Зеленский. Он таким образом поздравил граждан России с Первомаем.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил всех соотечественников с праздником 1 мая. При этом он сопроводил короткое поздравление картинкой, где рабочий бьет молотом по наковальне. Из-под инструмента вылетают брызги в виде снарядов и авиабомб, которые сносят в сторону Владимира Зеленского.

Это почти полная копия плаката 40-х годов, только в те времена на изображении присутствовал Гитлер. Плакат символизировал доблестный труд советских рабочих, которые ковали победу над фашистской Германией.

Ранее Медведев допустил, что на Западе приняли решение о ликвидации Зеленского. Именно этим и объясняются новости о том, что в Польше задержан житель, который якобы готовил покушение на украинского президента. Медведев также назвал Зеленского наркотическим клоуном, которому стоит всполошиться.